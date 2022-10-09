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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سجّل 19.70 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-10-2022

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"،  تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الدولار و العملات العربية والأجنبية  اليوم الأحد 9-10-2022


سعر الدولار


سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.70 جنيه للبيع، و19.60 جنيه للشراء.


سعر اليورو
 

سعر اليورو 19.51 جنيه للبيع و 19.40 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني
 

سعر الجنيه الإسترليني 22.32 جنيه للبيع و22.19 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي
 

سجل سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع، و5.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
 

سعر الدينار الكويتى  63.68 جنيه للبيع، و63.31 للشراء.

 

 

الدولار سعر الريال السعودى أسعار الدولار العملات العربية سعر الدينار الكويتي أسعار الدولار

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