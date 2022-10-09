سجّل 19.70 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-10-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار و العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9-10-2022



سعر الدولار



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.70 جنيه للبيع، و19.60 جنيه للشراء.



سعر اليورو



سعر اليورو 19.51 جنيه للبيع و 19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني



سعر الجنيه الإسترليني 22.32 جنيه للبيع و22.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع، و5.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتى 63.68 جنيه للبيع، و63.31 للشراء.