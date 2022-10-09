عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وارتفع مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.635 نقطة، وارتفع اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.183 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.40%، وسجل أعلى مستوى عند 112.775 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة  ، ليصل إلى مستويات 19.69 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 45 قرشا منذ هذا اليوم.

الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار محليًا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.61 و19.66 جنيه للشراء، و19.67 و19.69 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشًا.

الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم سجل  19.61 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.67 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.61 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.67 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:-

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

بشرى سارة .. الدولار يتراجع بـ أمريكا في هذا الموعد | شاهد

أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

الدولار 

سعر الدولار اليوم بالبنوك

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

موضوعات متعلقة

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لليوم الثاني .. سقوط مدوٍ في سعر الدولار عالميًا

سعر الدولار اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

الدولار يتراجع بشكل كبير عالمياً.. والذهب يرتفع بجنون

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 6 أكتوبر

الدولار يتألم عالميًا| الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخبار العالم| الدولار ينزف مع ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. وتصعيد غير مسبوق بين أمريكا وكوريا الشمالية

ترشيحاتنا

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

هل يجب استقبال القبلة عند قراءة الأذكار الصباحية.. ومتى ينتهي وقتها؟

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. ولمحدودي الدخل.. أرخص هاتف من أوبو بمواصفات فائقة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 9-10-2022

سبب غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام بورندي في دورى أبطال إفريقيا

أخبار تهمك.. طلاق وفاء قمر وهيثم محمد.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية.. إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ