عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خالف الدولار الأمريكي اليوم السبت، التوقعات بعد ظهور تقرير الوظائف الأمريكي بأن حقق ارتفاعًا كبيرًا بعد أن شهد هبوطًا في تعاملات فجر أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 112.635 أي حوالي 40.%، فيما وصل سعره عالميًا يوم الخميس، إلى 110.903 أي بحوالي 0.09% بعد أن شهد تعافيًا بسيطًا يوم الأربعاء بنحو واحد في المئة.

قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات أمس الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي صدر أمس، وقال إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

لليوم الثاني .. هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

أعلى مستوى منذ شهر.. النفط يخالف التوقعات ويقفز لمستويات قياسية

وأشارت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اقتربت من 3.9%، مرتفعة للأسبوع العاشر على التوالي، كما ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية. وتم تسعير عقد المقايضة الخاص باجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، بما يقرب من 75 نقطة أساس من التشديد النقدي. كذلك، ارتفعت التوقعات الضمنية في السوق بشأن المستوى الذي ستصل معه أسعار الفائدة إلى الذروة، مع تداول عقود المشتقات لشهر مارس عند حوالي 4.65%، علماً أن النطاق الحالي لسعر الفائدة القياسي يتراوح بين 3.% و3.25%.

تقرير الوظائف

وكشف تقرير سوق العمل الصادر أمس الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط ​​المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

تخوفات من الركود.. استراليا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 9 سنوات

مخاوف رفع الفائدة

وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.

نوا العملات الرئيسية مجلس الاحتياطي الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة الأمريكية نمو الاقتصاد الاقتصاد الامريكى دولار الدولار الأمريكى اليورو الدولار سعر الدولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية سوق العمل معدل البطاله كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

فرصة مش هتتكرر.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

موضوعات متعلقة

أعلى مستوى منذ شهر.. النفط يخالف التوقعات ويقفز لمستويات قياسية

اقتربت من 3.9% .. مكاسب هائلة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية

صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة تضرب الاقتصاد العالمي قريبا

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

تخوفات من الركود.. استراليا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 9 سنوات

ترشيحاتنا

الصحة : يجوز للحامل والمرضع الحصول علي لقاح كورونا

الصحة تكشف فوائد مذهلة لـ « الرضاعة الطبيعية »

اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

حدث ليلاً..الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 76 جنيهًا..ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

لليوم الثاني .. هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ