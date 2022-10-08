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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوى منذ شهر.. النفط يخالف التوقعات ويقفز لمستويات قياسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قفزت أسعار النفط بنحو 4%، أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوى خلال 5 أسابيع، بدعم من قرار تحالف أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ العام 2020.

ولليوم الخامس على التوالي، ارتفع النفط على الرغم من صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7 % إلى 97.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.7% إلى 92.64 دولار للبرميل.

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وكان ذلك أعلى مستوى إغلاق لخام "برنت"، منذ 30 أغسطس، وللخام الأمريكي منذ 29 أغسطس، فيما سجل العقدان مكاسب، للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية، منذ مارس هذا الأسبوع، وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11% والخام الأمريكي 17%.

وكشف تقرير سوق العمل الصادر أمس الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط ​​المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.

مخاوف رفع الفائدة

وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.

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أوبك + تخفض الإنتاج

والأربعاء، أعلن تحالف أوبك + الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.

وعقب القرار، قال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة فيينا إن أسواق النفط العالمية تمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مضيفًا: "الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ كانت تنتج أقل من حصتها المقررة".

 

 

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