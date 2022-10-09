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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لـ الدولار في 9 بنوك خاصة اليوم 9-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل أقل سعر لـالدولار أمام الجنيه في عددا من بنوك القطاع الخاص مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 9-10-2022؛ نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع، حيث تضمن ذلك السعر لدي 9 بنوك خاصة.

وفقا لتقارير مصرفية فإن أدني سعر لـ الدولار كان من نصيب بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

سعر الدولار اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

ويبلغ عدد البنوك التي تعمل داخل السوق المصري نحو 38 بنكا حكوميا وخاصا تتعامل في تداولات الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

و أظهر سعر الدولار  استقرار في البنوك المصرية بدون أي تغيير في مستهل تعاملات اليوم الأحد 9-10-2022، إذ زاد سعر الصرف الأجنبي خلال 14 يوما نحو  13 قرشا علي الأقل علي مستوى البنوك . 

 

سعر  البنك المركزي


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كمتوسط سعر للعملة الأجنبية، حوالي  19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك" قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي".

أعلي سعر 


ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع

 متوسط السعر 


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد".


وبلغ سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.

 

اضطراب سعر الصرف

وفي تصريحات سابقة علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن سعر الدولار  يشهد حالة من الإضطراب خلال الفترات الراهنة، موضحا أن سعر الصرف الأجنبي زاد بمعدل 30%  علي الأدوات والأجهزة المنزلية قبل عامين علي الأقل.

وأوضح في تصريحات له، بأن بعض المصانع التي لديها مستلزمات فى الإنتاج يوجد بها مشكلة فى أنه لايزال بعض مستلزمات الإنتاج موجودة فى جمارك لم تخرج، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلي أن تأثير البضائع فى الموانئ يؤدي إلى دفع تلك المصانع غرامات حاويات، معقبا: “هناك بعض المصانع التي 
نفي أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ 150 ألف جنيه، قائلا: “شر البلية ما يضحك.. وكانت ملعقة السنبلة موجودة فى منازلنا فى فترة السبعينات والثمانينات.. وهذا ليس معناه أنها شئ من الأثار التي من الممكن أن تباع بهذا السعر”.

 

وأضاف، أن ملعقة السنبلة تباع فى سوق الجمعة بجنيه واحد او أثنين، معقبا: “حتي أغلي طقم شوك فى العالم لم يصل لهذا الرقم أو هذا السعر”.

وتابع: “اما حد يقول أن سعر تلك الملعقة 150 ألف جنيه دا واحد فاضي يريد ركوب التريند ويشغل الناس بأى شئ.. وتلك عملية نصب بالدرجة الأولي”، لافتا إلى أنه يتم ضرب تلك الملعقة وصناعتها من الصاج وتأخذ كروم بعد ذلك وتباع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 


 وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي؛ تعافي الإحتياطي النقدي لمصر ليرتفع بمعدل من 50 مليون دولار  بنهاية سبتمبر الماضي، ليسجل  ما يقارب من 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له.


ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية.


ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

 

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