يضم أحدث تكنولوجيا|صدى البلد داخل أول مركز للمحاكاة الطبية بجامعة بنها.. شاهد

يعد مركز المهارات والمحاكاة الطبية بـجامعة بنها من أوائل المراكز على مستوى الجامعات المصرية، كما يعد أحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين جامعة بنها والبنك الأهلي المصري

ويضم المركز أحدث التكنولوجيا الطبية التى تساهم في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والانعكاس الإيجابي لذلك على تقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.

وبلغت تكلفة إنشاء المركز ١٥ مليون جنيه.

مركز المحاكاة الطبية على مساحة 2000 متر

ويقام مركز المهارات والمحاكاة الطبية على مساحة 2000 متر مربع أعلى المكتبة المركزية بالجامعة.

ويستهدف المركز من طلاب كلية الطب (6500 طالب)، وطلاب كلية التمريض (5000 طالب)، وطلاب كلية العلاج الطبيعي (6000 طالب)، بالإضافة إلى أطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، وطلاب الدراسات العليا، والأطباء المعالجين، وطلاب الزمالة المصرية، والفنيين.

ويكتسب المتدربون بالمركز عددًا من المهارات الطبية قبل الممارسة الإكلينيكية على المرضى، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل الطبي في الرعاية الحرجة مثل كيفية التعامل مع مجرى الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي، والصدمات الكهربائية للقلب، الأمر الذى يدعم إمكانية تفادي حدوث أي أخطاء طبية قد تنتج عن تطبيق بعض المهارات التعليمية على الإنسان.

المركز يساعد على تطبيق نظم مكافحة العدوى

كما تساعد نظم المحاكاة الطبية فى تطبيق نظم مكافحة العدوى ونقل آليات التعليم والتعلم الأساسية من غرفة العمليات إلى المختبر؛ لممارسة المهارات الجراحية وصقلها عمليًا، حيث يعد المركز نقلة نوعية فى مجال نماذج المحاكاة وتعليم المهارات الطبية بمصر، بدعم البنك الأهلي المصري كخطوة قوية فى مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب الكليات الطبية.

وينقسم معمل المهارات بالمركز لجزئين: الجزء الأول ويشمل تعليم المهارات الأساسية الطبية في جميع التخصصات الجراحية والأطفال والنساء والعناية المركزة والباطنة، مما يتيح للطلاب إتقان هذه المهارات بكفاءة قبل تطبيقها على المرضى، أما الجزء الثاني ويشمل تدريب الأطباء على المهارات المتقدمة مثل جراحة مناظير البطن والرحم ومناظير الجهاز الهضمي وقسطرة القلب.

المركز يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

ويعمل مركز المحاكاة 24 ساعة طوال الأسبوع بنظام النوبتجية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز، كما يساهم المركز هذا العام فى تدريب 500 طالب من كلية الطب بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أنه تم تشغيل مركز المهارات والمحاكاة الطبية بالجامعة، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتزويد الجامعات المصرية بأحدث التقنيات والتجهيزات التي تضمن تطوير العملية التعليمية.

يساعد على تحسين كفاءة ممارسي الرعاية الصحية

وقال الدكتور جمال سوسة إن الجامعة أعطت أولوية كبيرة لإنشاء هذا المركز لدوره البالغ في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة ممارسي الرعاية الصحية، من خلال محاكاة الواقع فى مجال التدريب لتحقيق الأهداف والخبرات فى هذا التخصص، والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قواعد الأخلاقيات المهنية (تعزيز الثقافة السلوكية)، وتقويتها ودعمها بين جميع الأفراد والمؤسسات العاملة فى مجال المحاكاة الصحية، مع حرص العاملين فى قطاع المحاكاة الصحية على الامتثال لأعلى معايير النزاهة والشفافية.

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