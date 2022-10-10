النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

احتفت الصحف والمواقع العالمية بالحفل الذي أقامه ستيفانو ريتشي مُصمم الأزياء العالمي، والذي أقامه في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر، عرض من خلاله مجموعة من أشهر الأزياء الخاصة به أمام معابد الحضارة المصرية.

30 طائرة خاصة و400 شخصية عالمية

حضر مع ستيفانو ريتشي إلى الأقصر 30 طائرة خاصة، و32 صحفيا من أعظم صحف ومجلات العالم، و400 شخصية عالمية على أعلى مستوى.

النائب محمد أبو العينين و ستيفانو ريتشي

تربط صداقة قوية بين النائب محمد أبو العينين بـ ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي ومؤسس دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية، كما أن النائب محمد أبو العينين هو صاحب فكرة إقامة الحفل في مصر.

النائب محمد أبو العينين: حدث العظيم في أقدم حضارة في العالم

أكد النائب أبو العينين أنها ليلة رائعة لوجود الكثير من الأصدقاء، الذين يحتفلون بالذكرى الخمسين لدار أزياء ستيفانو ريتشي هنا في الأقصر، ياله من حدث رائع، والجميع يشعر بالشغف لرؤية الأقصر، وهناك الكثير من الأصدقاء القادمين للأقصر للمرة الأولى ليروا ماذا يحدث، لقد فهموا وعرفوا الكثير عن الحضارة القديمة، وقد قام دكتور زاهي حواس بدور رائع، ودكتور وزيري قدم عملا رائعا".

وتابع: "في الواقع هذه هي مصر الحديثة التي تستمر مع الحضارة القديمة مع الموضة الحديثة، وهذه هي الرسالة الحقيقة، ورسالة اليوم أن الموضة الحديثة التي يقدمها السيد ستيفانو ريتشي"، مضيفا: "عائلة ريتشي جميعا قرروا أن يأتوا إلى الأقصر ليحتفلوا، بهذا الحدث العظيم في أقدم حضارة في العالم".

وأكمل: "أشعر بالسعادة والفخر وكل شخص اليوم يشعر بالسعادة لرؤية هذه الحضارة على أرض الواقع، وأشعر بالسعادة لرؤيتكم مرة أخرى وأخبركم جميعا بما يوجد في مصر من أمل واستقرار وجمال واتصال بالموضة والناس الجيدة أيضا"، لافتا: "كل شخص يشعر بالفخر للترحيب بكم مرة أخرى في المستقبل القريب لحضور الاحتفال بافتتاح أكبر متحف في العالم يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة، وسيكون حدث تاريخي بجانب أهرامات الجيزة".

حضارة جديدة بقيادة الرئيس السيسي

واسترسل النائب محمد أبو العينين: "سأكون سعيد جدا ليس فقط لرؤيتكم هنا في الأقصر ولكن أيضا لرؤيتكم في أسوان وسوهاج وصعيد مصر وأيضا في الجيزة الأهرامات، وكل يوم لدينا اكتشاف جديد"، مشيرا: "مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري يدعمه للاستقرار وتحقيق هذه الحضارة الجديدة".

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر للحضور، قائلا: "شكرا جزيلا مرة اخرى، وأتمنى أن أراكم مرة أخرى"، كما وجه الشكر لمحافظة الأقصر ورجال الأمن الحاضرين للحفاظ على الأمن.

ستيفانو ريتشي

ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي معروف بعشقه لمصر والحضارة المصرية القديمة، لدرجة أنه ألف كتابا عن الحضارة المصرية القديمة، ومهتم بالنهضة الكبيرة التي تحدث بمصر في عهد الرئيس السيسي.

الشكر للحكومة المصرية

وجه النائب محمد أبو العينين وجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار لتنظيم هذا الحفل العالمي.

زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر أعظم دعاية للسياحة في مصر، كاشفًا أن فنادق الأقصر كانت ممتلئة على آخرها بسبب حفل دار الأزياء العالمية.

وأكد عالم المصريات على أن مصر تحتاج إلى السياحة كثيرا لتقوية الاقتصاد، مشيرا إلى أن "ليلة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" كانت ساحرة".

وأكد حواس على أن "حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر أعظم دعاية للسياحة في مصر، ولابد من استعداد مصر لشتاء ساخن من أعداد السياحة التي ستأتي".

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عرض الأزياء العالمي في معبد حتشبسوت في الأقصر بدأ الإعداد له منذ عام كامل وتم تأجيل الحفل من شهر مارس الماضي حتى شهر أكتوبر الحالي بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء أخذوا 3 فنادق.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، عن أن حفلة أزياء الأقصر العالمي رافقهم 40 صحفيا يعملون في صحف عالمية كبرى، قادمين من كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عن الزيارة عبر منصاتهم الإعلامية.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، “لن يسمح أي موظف في وزارة الآثار بالاعتداء على الآثار خلال الحفلات” لافتا إلى أن وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير لتأمين تنظيم حفل أزياء الأقصر العالمي.

مصطفى وزيري

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عرض الأزياء العالمي في معبد حتشبسوت في الأقصر بدأ الإعداد له منذ عام كامل وتم تأجيل الحفل من شهر مارس الماضي حتى شهر أكتوبر الحالي بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء أخذوا 3 فنادق.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، عن أن حفلة أزياء الأقصر العالمي رافقهم 40 صحفيا يعملون في صحف عالمية كبرى، قادمين من كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عن الزيارة عبر منصاتهم الإعلامية.

ووجه "وزيري" الشكر لوزارة الداخلية على جهودها لتأمين تنظيم حفل أزياء الأقصر العالمي.

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر