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كلمة النائب محمد أبو العينين خلال حفل دار أزياء "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.

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زاهي حواس: النائب محمد أبو العينين وراء إقناع ستيفانو ريتشي باحتفالية الأقصر.. فيديو

وقال كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "إنها ليلة رائعة لوجود الكثير من الأصدقاء، الذين يحتفلون بالذكرى الخمسين لدار أزياء ستيفانو ريتشي هنا في الأقصر، ياله من حدث رائع".

 

وأضاف: "الجميع يشعر بالشغف لرؤية الأقصر، وهناك الكثير من الأصدقاء القادمين للأقصر للمرة الأولى ليروا ماذا يحدث، لقد فهموا وعرفوا الكثير عن الحضارة القديمة، وقد قام دكتور زاهي حواس بدور رائع، ودكتور وزيري قدم عملا رائعا".

 

وأشار: "في الواقع هذه هي مصر الحديثة التي تستمر مع الحضارة القديمة مع الموضة الحديثة، وهذه هي الرسالة الحقيقة، ورسالة اليوم أن الموضة الحديثة التي يقدمها السيد ستيفانو ريتشي"، مضيفا: "عائلة ريتشي جميعا قرر أن يأتوا إلى الأقصر ليحتفلوا، بهذا الحدث العظيم في أقدم حضارة في العالم".

 

وأكمل: "أشعر بالسعادة والفخر وكل شخص اليوم يشعر بالسعادة لرؤية هذه الحضارة على أرض الواقع، وأشعر بالسعادة لرؤيتكم مرة أخرى وأخبركم جميعا بما يوجد في مصر من أمل واستقرار وجمال واتصال بالموضة والناس الجيدة أيضا"، لافتا: "كل شخص يشعر بالفخر للترحيب بكم مرة أخرى في المستقبل القريب لحضور الاحتفال بافتتاح أكبر متحف في العالم يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة، وسيكون حدث تاريخي بجانب أهرامات الجيزة".

 

مصر اليوم تبني حضارة جديدة

واسترسل: "سأكون سعيد جدا ليس فقط لرؤيتكم هنا في الأقصر ولكن أيضا لرؤيتكم في أسوان وسوهاج وصعيد مصر وأيضا في الجيزة الأهرامات، وكل يوم لدينا اكتشاف جديد"، مشيرا: "مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري يدعمه للاستقرار وتحقيق هذه الحضارة الجديدة".

 

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر للحضور، قائلا: "شكرا جزيلا مرة اخرى، وأتمنى أن أراكم مرة أخرى"، كما وجه الشكر لمحافظة الأقصر ورجال الأمن الحاضرين للحفاظ على الأمن.
 

النائب محمد أبو العينين حفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي ستيفانو ريتشي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

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