"البحوث الإسلامية" يكرّم الطالبات الوافدات الفائزات في مسابقة "حفظ الأربعين النووية"

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية حفلًا لتكريم الطالبات الوافدات الفائزات في مسابقة "حفظ الأربعين النووية"؛ وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء إسماعيل الجارحي رئيس قطاع مدن البعوث، ود. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

وأكد فضيلة وكيل الأزهر د. محمد الضويني أن هذه المسابقات تعكس اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف بالحراك الثقافي للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات لدعم المهارات العلمية لديهم بجانب الدراسات الأكاديمية بما يسهم رفع مستوياتهم الثقافية والعلمية حتى يعودوا إلى بلادهم خير سفراء للأزهر الشريف ينقلون رسالته السمحاء وينشرون منهجه الوسطي بين أقرانهم.

كما وجّه وكيل الأزهر الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الفعاليات في قطاعات الأزهر المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الرسالة العظيمة التي منّ الله علينا بها هي أمانة بين أيدينا جميعًا، بل إن العمل على أدائها شرف عظيم نفخر به جميعًا.

فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذه الفعاليات المختلفة للطلاب والطالبات في مدن البعوث الإسلامية تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين، وتكثيف الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية لهم، ضمن استراتيجية الأزهر بجميع قطاعاته والتي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى.

من جانبها قالت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات إن الطالبات الوافدات قد تحملن المشقة والعناء في سبيل تحصيل العلم والمعرفة، مضيفة أنهن يطمحن في الحصول على أعلى الدرجات والشهادات وتحقيق النبوغ العلمي والتفوق.

أضافت شاهين أن تلك الجهود المبذولة من جميع قطاعات الأزهر المختلفة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعكس بالغ الاهتمام بالطلاب والطالبات والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

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