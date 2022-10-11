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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 5 أطفال.. إصابة 11شخصاً أثر حدوث مشاجرة بالبحيرة

إصابة 11شخص بمشاجرة
إصابة 11شخص بمشاجرة بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية إدريس الأزرق التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بوقوع مشاجرة 
تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى 11 أشخاصًا مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات على ميراث الأرض الزراعية، ونقل المصابين إلى مستشفى لعمل الإسعافات وحرر محضر بالواقعة.

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تحديد أسماء المصابين 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «السيد عبدالغني عوض 45 سنة، و شريف عبدالغني عوض 55 سنة، وهويدا السيد أحمد 40 سنة، وصفاء عبدالحميد محمد 35 سنة، ومحمد السيد عبدالغني 12 سنة».

وأصيبت «عزيزة عبدالغني عوض 65 سنة، و آلاء صلاح عبدالغني 13 سنة، ومريم السيد عبدالغني 14 سنة، ولطيفة السيد عبدالغني 15 سنة، وصلاح عبدالغني 45 سنة، وعبدالغني صلاح 10 سنوات، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم».

نقل المصابين إلى المستشفى 


ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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