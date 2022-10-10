أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين: الجميع يشعر بالشغف لرؤية الأقصر بعد حفل أزياء «ستيفانو ريتشي».. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



كلمة النائب محمد أبو العينين خلال حفل دار أزياء "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.

رسالة حقيقية..محمد أبو العينين: الجميع يشعر بالشغف لرؤية الأقصر بعد حفل أزياء «ستيفانو ريتشي»

رحب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالضيوف الذين يحتفلون بالذكرى الخمسين لدار أزياء «ستيفانو ريتشي» في مدينة الأقصر، موضحا أنه حدث رائع، خاصة في ظل وجود الكثير من الأصدقاء الحاضرين.



أحمد موسى: النائب أبو العينين له دور كبير في تنظيم حفل ستيفانو ريتشي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن احتفالية الأزياء العالمية التي قدمها ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت الذي تم تشييده منذ أكثر من 3 آلاف عام في الأقصر كانت على أعلى مستوى، ويليق بمكانة مصر.



توقف سيارة أحمد موسى على الطريق أمس.. ويكشف تعامل الشرطة معه| تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل موقف تعرض له أمس مع أجهزة الشرطة.

ستيفانو ريتشي: شرف لعائلتي والعاملين معي وإيطاليا التواجد في الأقصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة للدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.

شاهد... شوارع بلجيكا غارقة في الظلام والصقيع يضرب أوروبا مبكرًا

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهدد من أجل الشو الإعلامي، وجاد فيما يقول وبدأ تنفيذ تهديداته بالفعل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء أوكرانيا الأسلحة التي تريدها لكي لا تتسع دائرة الحرب.



بعد تطويرها.. تشغيل محطة معالجة “تزمنت” ببني سويف

كشفت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تفاصيل عمل محطة تزمنت الشرقية ببني سويف.



أحمد موسى: 400 من أثرياء العالم حضروا احتفالية ستيفانو ريتشي بالأقصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 400 شخص من أثرياء العالم حضروا حفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي بالأقصر.



واقعة غريبة.. شرطي أمريكي يطلق الرصاص على مراهق داخل سيارته|شاهد

عرضت قناة “العربية”، واقعة غريبة لـ شرطي أمريكي فتح باب سيارته وأمطر مراهقا بالرصاص.



خبيرة توضح أسباب انخفاض الجنيه أمام الدولار.. فيديو

قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن في الفترة من مارس وحتى اليوم انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 22 %، وهذا انعكس على أسعار السلع والتي شهدت ارتفاعا.





العالم كده هيخلص.. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب حرب روسيا واوكرانيا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأمر يزداد تعقيدا كل يوم في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية .

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، تقريرا مصورا، عن حالة الطقس، غدا الثلاثاء الموافق 11-6-2022، ودرجات الحرارة المتوقعة.