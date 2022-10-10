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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ستيفانو ريتشي: شرف لعائلتي والعاملين معي وإيطاليا التواجد في الأقصر

ستيفانو ريتشي
ستيفانو ريتشي

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة للدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.

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وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار،: "أشكر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لإقناعة ستيفانو ريتشي لإقامة احتفالية ضخمة في الأقصر بمناسبة اليوبيل الذهبي".

 

وعلق النائب محمد أبو العينين، قائلا: "نحن سعداء باستضافة ستيفانو ريتشي في الأقصر".

 

وقال ستيفانو ريتشي: "الكلام لا يكفي للتعبير عن تقديري لوجودي هنا، وهذا شرف لعائلتي والعاملين معي وإيطاليا، شكرا لكم لجعل هذا ممكنا".

 

وأشار مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار،: "حدث عالمي وكل ضيوف العالم موجودين للاستماع بهذا الحدث العالمي في محافظة الأقصر".
 

ستيفانو ريتشي الإعلامي أحمد موسى صدى البلد مصطفي وزيري النائب محمد أبو العينين

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