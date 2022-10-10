ستيفانو ريتشي: شرف لعائلتي والعاملين معي وإيطاليا التواجد في الأقصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة للدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.



وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار،: "أشكر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لإقناعة ستيفانو ريتشي لإقامة احتفالية ضخمة في الأقصر بمناسبة اليوبيل الذهبي".

وعلق النائب محمد أبو العينين، قائلا: "نحن سعداء باستضافة ستيفانو ريتشي في الأقصر".

وقال ستيفانو ريتشي: "الكلام لا يكفي للتعبير عن تقديري لوجودي هنا، وهذا شرف لعائلتي والعاملين معي وإيطاليا، شكرا لكم لجعل هذا ممكنا".

وأشار مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار،: "حدث عالمي وكل ضيوف العالم موجودين للاستماع بهذا الحدث العالمي في محافظة الأقصر".

