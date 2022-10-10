زاهي حواس: حفل "ستيفانو ريتشي" بالأقصر أعظم دعاية للسياحة ..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر أعظم دعاية للسياحة في مصر.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "فنادق الأقصر كانت ممتلئة على الآخر بسبب حفل دار الأزياء العالمية".

وأكد عالم المصريات، "نحتاج إلى السياحة كثيرا لتقوية الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "ليلة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" كانت ساحرة".

وأوضح أن "30 طائرة خاصة نزلت في مطار الأقصر لحفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" فضلا عن 32 صحفيا من أعظم صحف ومجلات العالم، و400 شخص عالمي على أعلى مستوى".

وتابع "حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر أعظم دعاية للسياحة في مصر، ولابد من استعداد مصر لشتاء ساخن من أعداد السياحة التي ستأتي".

