حواس: أبو العينين صاحب فكرة إقامة حفل ستيفانو ريتشي في مصر.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه هو والنائب محمد أبو العينين تربطهما علاقة بالفنان العالمي ستيفانو ريتشي منذ 25 عامًا، وعملا على إقناعه بعمل حفل أزياء في مصر؛ وبناءً على ذلك قدّم، أمس، حفلاً ضخمًا في محافظة الأقصر.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه في اليوم الثاني بدأ الاحتفال في معبد حتشبسوت وغنى ستيفانو ريتشي على أعلى مستوى، وحضر معه إلى الأقصر 30 طائرة خاصة، و32 صحفي عالمي، و400 شخصية عالمية.

وتابع أن العائد على مصر من هذا الحفل، موسم سياحي على مستوى عالي جدًا، مضيفًا: «ما حدث بالأمس أحسن دعاية للسياحة المصرية وعلى مصر الاستعداد لشتاء سياحي ساخن، وستكتب الصحافة عن جمال مصر، ونحتاج لعمل مهرجانات عالمية لها صوت عالمي في العالم كله؛ من أجل دعم والترويج للسياحة».

