عاجل
محاضرة للمصرى للدراسات غدا حول المناخ والتنمية استعدادا لـ COP27 تحرير 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة الصحف الكويتية اليوم.. "جسر القرم" يعمق نكسات روسيا وبداية جديدة لأوكرانيا.. عشرات القتلى في قصف زابوريجيا النووية.. وفاوتشي يحذر من متحور جديد لـ كورونا في الشتاء الرياضة: مستمرون في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في محاضرة لوفد إيطالي رفيع المستوى

زاهي حواس: نبحث عن مدينة ذهبية مفقودة بالأقصر يعود تاريخها لعهد أمنحتب الثالث|صور

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن أسرار الأقصر لوفد إيطالي رفيع المستوي.

وقال "حواس" سيكون لدينا مؤتمر دولي سألقي فيه المحاضرة الرئيسية لأنني عالم المصريات الوحيد الذي أكمل عمل هوارد كارتر ، باستخدام الحمض النووي للعثور على عائلة توت عنخ آمون ، والمسح الضوئي لمعرفة كيف مات.

وايضا نعمل مع الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان بسبب العدوى أم لا وإذا كان قد مات في حادث.

وأشار "حواس" أحفر في وادي الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل موميائها من خلال الحمض النووي».

وأضاف إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة ، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر ، ونعمل أيضا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وتحدث"حواس" عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود  تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

جاء ذلك علي هامش احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس دار ستيفانو ريتشي العالمية للأزياء، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام بساحات معبدي الأقصر وهابو،  وعرض الأزياء العالمي في ساحة معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي للأقصر.

IMG-20221009-WA0010
IMG-20221009-WA0010
IMG-20221009-WA0009
IMG-20221009-WA0009
IMG-20221009-WA0005
IMG-20221009-WA0005
IMG-20221009-WA0004
IMG-20221009-WA0004
IMG-20221009-WA0007
IMG-20221009-WA0007
IMG-20221009-WA0006
IMG-20221009-WA0006
IMG-20221009-WA0008
IMG-20221009-WA0008
زاهي حواس أسرار الأقصر توت عنخ آمون الأقصر الملك رمسيس الثاني الاثار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

بـ 3 مليارات دولار.. صفقة أمريكية لمنح الكويت صواريخ أرض جو ومنظومة دفاعية

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها

في أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 منشأة مخالفة بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء حملة شلل الأطفال.. كوارث غير متوقعة لعدم تناولها

أم أمريكية تثير الجدل بإزالة شعر وجه طفلتها بالشمع..شاهد

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ