زاهي حواس: نبحث عن مدينة ذهبية مفقودة بالأقصر يعود تاريخها لعهد أمنحتب الثالث|صور

في محاضرة لوفد إيطالي رفيع المستوى

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن أسرار الأقصر لوفد إيطالي رفيع المستوي.

وقال "حواس" سيكون لدينا مؤتمر دولي سألقي فيه المحاضرة الرئيسية لأنني عالم المصريات الوحيد الذي أكمل عمل هوارد كارتر ، باستخدام الحمض النووي للعثور على عائلة توت عنخ آمون ، والمسح الضوئي لمعرفة كيف مات.

وايضا نعمل مع الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان بسبب العدوى أم لا وإذا كان قد مات في حادث.

وأشار "حواس" أحفر في وادي الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل موميائها من خلال الحمض النووي».

وأضاف إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة ، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر ، ونعمل أيضا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وتحدث"حواس" عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

جاء ذلك علي هامش احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس دار ستيفانو ريتشي العالمية للأزياء، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام بساحات معبدي الأقصر وهابو، وعرض الأزياء العالمي في ساحة معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي للأقصر.

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