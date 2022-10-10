عزة مصطفى: حفل "ستيفانو ريتشي" بالأقصر يساهم فى ترويج السياحة المصرية بالخارج

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بحفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي بالأقصر، مؤكده أن الاحتفال كان مبهر جدا.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "حفل "ستيفانو ريتشي" الأقصر يساهم فى دعم وترويج السياحة المصرية بالخارج".

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى،: "فكرة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر خارج الصندوق"، موضحه: "قنوات عالمية كانت موجودة في الحفل.

وأوضحت: "ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي معروف بعشقه لمصر والحضارة المصرية القديمة، لدرجة أنه ألف كتاب عن الحضارة المصرية القديمة، ومهتم بالنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بعهد الرئيس الرئيس السيسي".

