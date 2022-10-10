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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة مصطفى: النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة حفل أزياء "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب صاحب فكرة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر.

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ستيفانو ريتشي العالمية تختار مصر للطيران لإعادة ضيوف حفلها بالأقصر

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد": "النائب محمد أبو العينين تربطه صداقة قوية بـستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي ومؤسس دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية".

وأشارت: "ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي معروف بعشقه لمصر والحضارة المصرية القديمة، لدرجة أنه ألف كتاب عن الحضارة المصرية القديمة، ومهتم بالنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بعهد الرئيس الرئيس السيسي".

وأوضحت: "النائب محمد أبو العينين وجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار لتنظيم هذا الحفل العالمي".

عزة مصطفي النائب محمد أبو العينين ستيفانو ريتشي دار الأزياء العالمية الأقصر

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