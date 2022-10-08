تقديرا لدوره .. العربية للسياحة تمنح أبو العينين وسام المنظمة من الدرجة الأولى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنظمة العربية للسياحة كرمت النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وتم منحه وسام المنظمة من الدرجة الأولى.



وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرا عن هذه الفعالية، التي ألقى أبو العينين كلمة خلالها.

قال أبو العينين في كلمته بالتقرير: "أسافر إلى بورصة لندن، وإلى بورصة برلين كل عام، وهي بورصة السياحة الدولية، وأريد أن أرى بورصة لـ السياحة العربية والتي من خلالها يحدث التقارب بين عمليات السياحة العربية- العربية ويتم تسويق السياحة العربية على مستوى العالم.

وأضاف أبو العينين: "السياحة بدأت تنتقل من سياحة تقليدية إلى رقمية، وأين نحن من السياحة الرقمية وعلينا وضع برامج للسياحة الرقمية الذكية".

وتابع أبو العينين: "أحد بيوت الأزياء العالمية يفكر في تنظيم حدث خاص في الأقصر، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في مصر".

ومن جانبه أكد بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة في التقرير: "سعدنا بمنح وسام السياحة لـ محمد أبو العينين، وأبو العينين له دور كبير في دعم وتنمية وتطوير السياحة العربية، وله دور كبير في دعم البرامج السياحية والاستثمارات".