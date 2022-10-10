أحمد موسى: النائب أبو العينين له دور كبير في تنظيم حفل ستيفانو ريتشي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن احتفالية الأزياء العالمية التي قدمها ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت الذي تم تشييده منذ أكثر من 3 آلاف عام في الأقصر كانت على أعلى مستوى، ويليق بمكانة مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: هذه الاحتفالية التي قدمها ستيفانو ريتشي حضّرها أثرياء العالم، و400 شخصية عالمية، و30 طائرة خاصة.. سعدي جوهر منظّم الاحتفالية، وستيفانو ريتشي جاب 90 عارض أزياء أمام معبد حتشبسوت».

وتابع أحمد موسى، أن الجميع يعمل على هذا الحدث الذي أقيم في محافظة الأقصر، أمس الأحد؛ من أجل خروجه بهذا الشكل الفريد، مضيفًا: «ستيفانو ريتشي واحد من أكبر بيوت الأزياء في العالم، وفي حفل الغذاء وراني (ريتشي) ملف ضخم فيه الأزياء إللي بيعرضها على الشخصيات التي تشتري منه».



وأشاد أحمد موسى، بدور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في إقناع ريتشي بتنظيم هذا الحفل على أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر سيُساهم في الترويج بشكل كبير جدًا عن السياحة؛ خاصة مع تغطية وسائل الإعلام الدولية لهذا الحدث الكبير بمناسبة اليوبيل الذهبي لدار أزياء ستيفانو ريتشي.



