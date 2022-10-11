مدير الاستخبارات البريطانية يحذر من تلاعب الصين بالتكنولوجيا وتسخيرها لتهديد الأمن العالمي

قال أكبر جاسوس إلكتروني بريطاني اليوم الثلاثاء، إن الصين تستخدم قوتها المالية والعلمية للتلاعب بالتكنولوجيا بطريقة تهدد الأمن العالمي، محذرا من أن تصرفات بكين قد تمثل 'تهديدًا كبيرًا للعالم'.

وفي خطابه، يقول جيريمي فليمنج، مدير وكالة التجسس GCHQ، إن القيادة الصينية كانت تسعى إلى استخدام تقنيات مثل العملات الرقمية وشبكة بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية لإحكام قبضتها على مواطنيها في الداخل، مع نشر نفوذها في الخارج.

واضاف فليمنج في محاضرة الأمن السنوية في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية، وفقًا لمقتطفات نشرها مكتبه: 'إنهم يسعون إلى تأمين مكاسبهم من خلال النطاق والسيطرة'.

وتابع 'هذا يعني أنهم يرون فرصًا للسيطرة على الشعب الصيني بدلاً من البحث عن طرق لدعم وإطلاق العنان لإمكانات مواطنيهم. إنهم يرون الدول إما كخصوم محتملين أو دول عميلة محتملة ، تتعرض للتهديد أو الرشوة أو الإكراه'

هذه التصريحات هي آخر تحذيرات فليمنج العامة بشأن سلوك بكين وتطلعاتها.

وفي العام الماضي، قال إن الغرب خاض معركة لضمان عدم سيطرة الصين على التقنيات الناشئة المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية وعلم الوراثة.

ومن المتوقع أن يدفع فليمنج بأن القيادة الصينية كانت مدفوعة بالخوف من مواطنيها ، وحرية التعبير ، والتجارة الحرة والمعايير والتحالفات التكنولوجية المفتوحة ، و 'النظام الديمقراطي المنفتح بأكمله والنظام الدولي القائم على القواعد'.

ويضيف أن هذا الخوف إلى جانب قوة الصين كان يقودها 'إلى أفعال يمكن أن تمثل تهديدًا كبيرًا لنا جميعًا'.

وسبق أن وصفت الصين اتهامات مماثلة من حكومات غربية بأنها تشويه لا أساس لها وذات دوافع سياسية.

سوف يسلط فيليمنج أيضًا الضوء على التقنيات التي يقول إن الصين تسعى فيها إلى كسب النفوذ ، مثل تطويرها لعملة رقمية مركزية للسماح لها بمراقبة معاملات المستخدمين ، فضلاً عن احتمال التهرب من نوع العقوبات التي واجهتها روسيا منذ توقيعها. غزو ​​أوكرانيا.

كما يشير إلى بيدو ، رد الصين على نظام الملاحة GPS المملوك للولايات المتحدة.

ويضيف: 'يعتقد الكثيرون أن الصين تبني قدرات قوية مضادة للأقمار الصناعية، مع عقيدة تمنع الدول الأخرى من الوصول إلى الفضاء في حالة نشوب صراع وهناك مخاوف من إمكانية استخدام التكنولوجيا لتعقب الأفراد.'