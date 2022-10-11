صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

عرضت دار المزادات سوثبيز ألبوم صور لزيارة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة إلى المملكة العربية السعودية في عام 1979، خلال معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي اختتم قبل أيام.

ووفقا لموقع “اراب نيوز” يظهر في الصورة الأولى، استقبال الأمير عبدالمحسن بن جلوي أمير المنطقة الشرقية والأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

أما الصورة الثانية، تظهر بها الملكة إليزابيث الثانية في الرياض تسير مع الملك سلمان (إلى يمين الملكة) والأمير ماجد بن عبد العزيز، إلى يسار الملكة ، يسير زوجها الأمير فيليب ، دوق إدنبرة ، مع الأمير سطام بن عبد العزيز ، نائب أمير الرياض..

وفي هذه الصورة الفريدة ، تقف الملكة إليزابيث الثانية مع ثلاثة ملوك للمملكة العربية السعودية، الملك فهد (1982-2005) ، الذي كان وليًا للعهد وقت زيارتها ؛ الملك خالد (1975-1982) ، الذي كان الحاكم وقت زيارة الملكة ؛ والملك عبد الله الذي حكم من 2005 إلى 2015.