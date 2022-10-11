خسر فلوسه فمات.. وفاة مستثمر سعودي بالمغرب

تعرض رجل أعمال سعودي لأزمة قلبية فارق علي إثرها الحياة عقب تعرضه لخسارة مالية ضخمة وذلك بحسب تقارير إعلامية مغربية.

وذكرت التقارير الإعلامية المغربية التي نقلتها صحيفة سبق السعودية أن الحادثة وقعت يوم أمس الأول في مدينة طنجة، وأن المستثمر السعودي - دون ذكر اسمه - قد تَكَبّد خسارة مالية كبيرة مما أدى إلى وفاته أثناء نقله من الفندق إلى المستشفى.

وبينت أنه تمت محاولة إسعافه ونقله بشكل سريع إلى المستشفى؛ إلا أنه توفي على متن سيارة الإسعاف.

وأشارت التقارير الإعلامية المغربية الي انه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.