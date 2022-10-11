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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محمود محيى الدين رئيسا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وخالد حنفي عضوا بمجلس الإدارة

صدى البلد

انتخب أمين عام اتحاد الغرف العربية، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الدكتور خالد حنفي، عضوا بمجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. كما تمّ انتخاب الدكتور محمود محيي الدين رئيسًا للجمعية، والدكتور خالد الوزني نائبًا للرئيس، وأشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط العربي الدكتور أشرف العربي أمينًا عامًا، والدكتورة نهال المغربل أمينًا للصندوق.

جاء ذلك، خلال المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث العلمية، الذي عقد بعنوان: "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات"، في مدينة العلمين الجديدة يومي 1 و2 أكتوبر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وضمّ مجلس الإدارة الجديد في عضويته قامات اقتصادية مرموقة من مختلف البلدان العربية وهم: المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المصري د. جيهان صالح، عميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية والمستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية الدكتورة سارة الجزار، د. عاطف قبرصي، وزير التعاون الدولي السابقة د. نجلاء الأهواني، د. بلقاسم العباس، د. عبد الحميد الزقلعي، د. ليلى الخواجة، د. عادلة رجب د. محمود فتح الله، إضافة إلى الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تضم في عضويتها نخبة من الاقتصاديين العرب، حيث تم تأسيسها منذ أكثر من ثلاثة عقود ومقرها الرئيسي في القاهرة.

وزير التموين التجارة الداخلية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية اتحاد الغرف العربية التنمية الاقتصادية

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