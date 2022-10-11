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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يوافق على خطة الاتحاد العام لطلاب المدارس لعام 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023 

و تضمنت خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023 : عقد لقاءات فيديو كونفرانس لتفعيل دور الاتحادات الطلابية والريادة، في إطار الموضوع المحوري “الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة”.

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و قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  خطاباً رسمياً لمديريات التربية و التعليم بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية، شددت خلالها على ضرورة توفير الفيديو كونفرانس الافتراضي ، وذلك لعقد اجتماعات ولقاءات الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

 وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تنفيذ أول لقاء يوم 12 أكتوبر من الساعة التاسعة ونصف صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصراً

وتم التشديد على جميع المعنيين بالمديريات والإدارات التعليمية على ضرورة حضور اللقاء . 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المستهدفين من حضور الاجتماع هم : موجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، والموجهين الاوائل للاتحادات الطلابية وجميع الأعضاء الفنية بالاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية ومستوياتها المختلفة.

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