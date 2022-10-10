عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يبحث مع سفيرة الإمارات بمصر سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التعليم.

ورحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بداية الاجتماع بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في التعليم وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الوزارة في اكتشاف الموهوبين، حيث أوضح الوزير أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

ومن جانبها وجهت  السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، التهنئة للدكتور رضا حجازي، على توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى حرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات في التعليم، ما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتي إيمان الحوسني الملحق الفني للملحقية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الامارات السفيرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع مجموعة من المطورين والمستثمرين مقترحات تطوير السياحة

بسبب ارتباطه بالمخابرات الروسية.. ألمانيا تعتزم إقالة مسئول أمني بارز

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

طارق الشناوي عن اتهام روائي بالإساءة لـ أحمد زكي: ما كتبه حقيقة.. فيديو

ركود مدمر .. خبير دولى يدق ناقوس الخطر بسبب أخطاء أمريكا الاقتصادية

بـ 430 ألف جنيه .. مواصفات هوندا سيتي موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

باللون الأخضر.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بدون أدوية: طرق لتقليل آثار مرض السكري

بعد وفاة طالبة.. طرق إسعاف المصاب بهبوط الدورة الدموية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ