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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وفد الكونجرس الأمريكى فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.. صور

زيارة الوفد للمركز
زيارة الوفد للمركز

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى "الكونجرس" .. لمطالعة منشآته ومرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات، كما حرص ممثلي الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية.. والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

  

 يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الإجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

  

ولاقت الزيارة إستحساناً من أعضاء الوفد ، حيث أشادوا بالتجربة والنموذج المصرى المتميز فى تطبيق السياسة العقابية الحديثة.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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