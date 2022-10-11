أستاذة علم اجتماع ببحوث الصحراء تكشف أكثر الفئات والمهن المتأثرة بالتغيرات المناخية

أكدت دكتورة هالة يسري، أستاذة علم الاجتماع في مركز بحوث الصحراء، أن هناك عدد من الفئات في المجتمع تتأثر بالتغيرات المناخية، منها المرأه وكبار السن والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت هالة يسري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك أيضا مهن تتأثر بالتغيرات المناخية، منها المزارع، والصيادين، إضافة إلى المواطنين البسطاء.

وتابعت أستاذة علم الاجتماع في مركز بحوث الصحراء، أنه لا بد من حلول هامة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أنه على الدول التى لوثت العالم بالانبعاثات الكربونية أن يتحملوا مسئولياتهم في تقديم الدعم للدول النامية.



تقليل انبعاثات الكربون

وأشارت هالة يسري إلى أن مصر تعمل على تقليل انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة الشمسية والرياح والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

