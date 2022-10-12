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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

الكلى
الكلى

بصرف النظر عن صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ، فإن حماية الكلى أمر بالغ الأهمية أيضًا تمامًا مثل أي "قاتل صامت" آخر ، قد لا تظهر أي أعراض لمرض الكلى المبكر ، وهذا هو السبب في أن إجراء فحوصات منتظمة لنفسك أمر في غاية الأهمية وقد يساعد  الاكتشاف المبكر في منع أمراض الكلى من التقدم إلى الفشل الكلوي.

 أخطر مشاكل الكلى

يعد مرض الكلى المزمن من أخطر مشاكل الكلى. يحدث ذلك عندما تتعرض الكلى لأضرار مستمرة وتفقد قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل من الدم.

تشمل الأنواع الأخرى من مشاكل الكلى ما يلي:

اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي

التهاب الكلية الذئبة

مرض تكيس الكلى

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علامات في فمك تخبرك بوجود خطأ ما في كليتك

تعد رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون علامة على وجود مشاكل في الكلى. وتوضح أن هذا يرجع إلى التراكم الزائد لليوريا في الجسم.

تحدث مشاكل الكلى سبب تراكم اليوريا في الجسم. يمكن أن تؤثر اليوريا الزائدة على أنفاسك وذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، فإن جسمك يفقد قدرته على التخلص من المعادن وبمرور الوقت ، تزداد مستويات هذه المعادن في مجرى الدم ، مما يعزز الطعم المعدني ورائحة الفم الكريهة".
 

وفقًا لمايو كلينك ، فإن ارتفاع مستوى (نيتروجين اليوريا في الدم) يعني أن كليتيك لا تعملان بشكل جيد. ولكن قد تكون زيادة مستويات BUN بسبب الجفاف الناتج عن عدم شرب كمية كافية من السوائل أو لأسباب أخرى. انسداد المسالك البولية

 

علامات أخرى لمشاكل الكلى

وفقًا لمايو كلينك ، الغثيان والقيء وتشنجات العضلات وفقدان الشهية وتورم القدمين والكاحلين وجفاف الجلد وحكة وضيق التنفس ومشاكل النوم والتبول إما كثيرًا أو قليلًا جدًا هي بعض الأعراض الشائعة للكلى الأمراض.

 

 

صحة القلب الأوعية الدموية الجهاز التنفسي مشاكل الكلي مرض الكلى

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