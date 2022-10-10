حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

إذا كنت من عشاق تناول القهوة سريعة التحضير فما لاتعرفه هو أن هناك نوعا لا تعرف فإن هناك نكهة جديدة من القهوة سريعة التحضير وهي لاتيه القرع العسلي ويعد هذا النوع من اللاتيه هو طريقك للزواج وقد يكلفك حوالي 10 آلاف دولار.

وفقا لموقع foodtodayeg، إذا لم تفضل مذاق اللاتيه الجديد فربما تستخدمينه كخاتم خطوبة، فقد ابتكرت شركة مجوهرات Angelic Diamond والمتخصصه في تصنيع المجوهرات الماسية الفاخرة خاتم لاتيه بهار القرع وهو خاتم للخطوبة مستوحى من لاتيه القرع العسلي والذي يعرف بأنه أغلى أنواع لاتيه القرع في العالم.

لاتيه توابل القرع

قد يتميز الخاتم بوجود ماسة مركزية واحدة وذلك على شكل كريمة مخفوقة وهي محاطة بمجموعة من المجوهرات الثمينة والألماس الأبيض والياقوت البرتقالي وتعد مرصعة في وعاء على شكل كوب و يتم في النهاية وضع كل شيء في صتدوق لاتيه القرع العسلي مع وجود تصميم داخلي برائحة القرع وغلاف فنجان قهوة من الورق المقوى .

تقول شركة Angelic Diamonds إنه متاح تصميم الخاتم حسب الطلب ويمكن حتى تطلب تعديل التصميم حسب رغبتك أو دمج شيء ما ذو مغزى خاص بالنسبة لك، وإنه مثل إضافة نكهات خاصة إلى فنجان قهوتك المفضل