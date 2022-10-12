رئيس متحف الحضارة: سنفتتح قاعدة جديدة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه سيتم افتتاح قاعة جديدة في المتحف، وستكون مختلفة حيث ستكون دون آثار، ولكن باستخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة مثل الواقع الافتراضي، وهذا ما يتطلب استثمارات كثيرة، ويتم العمل على إيجاد التمويل اللازم.

وأضاف غنيم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "الشكل الآخر، هو استخدام ما هو موجود بالمتحف لإقامة فعاليات، ولدينا فعاليات وبازارات ومشغل يقوم بتشغيلها، وخلال شهرين أو 3 شهور سيتم افتتاح هذه المحال، بالإضافة إلى أن هناك أنشطة للأطفال من أحدث شركات لها باع طويل عالميا في ما يسمى التعليم مع الترفيه".

وتابع، أنه سيتم استخدام ما هو موجود في المتحف بشكل اقتصادي ولكن مع احترام قدسية المتحف في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي تم إقامة البطولة العالمية للاسكواش وتم بناء مبنى زجاجي وحضر وزير الشباب والرياضة وكل الفائزين كانوا مصريين، وانطلق ماراثون، وهو ما يعني أن المتحف يرحب بكل الأنشطة التي تتعلق بالحضارة بالمفهوم الواسع.

وأشار، إلى أن كل الأمور التي قد يكون فيها شبهة أن تؤثر على قدسية واحترام المتحف يتم النأي عنها احتراما للمتحف وتحقيق التوازن بين الدور الاقتصادي وهناك دور مجتمعي يجب الحفاظ عليه.

