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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

ياسمين عز
ياسمين عز

تحدثت المذيعة ياسمين عز عن التعافي النفسي، مؤخرا، بعد تعرضها لانتقادات عديدة حيث قالت "عندما لا يغريك الثناء ولا يستفزك الهجاء، وهذا يعني تشافي جهازك النفسي من عقدهم".

فما هو التعافي النفسي وكيف يستطيع الإنسان تحقيقه فى حياته والتخلص من شئ يضر النفسية وفقا لما جاء فى موقع “ mentalhealth” 

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التعافي النفسي يرتبط بعدة أشياء مختلفة وبالنسبة لبعض الأشخاص وسيعني ذلك عدم ظهور أعراض حالتهم الصحية العقلية بالنسبة للآخرين وسيعني ذلك التحكم في أعراضهم، واستعادة السيطرة على حياتهم وتعلم طرق جديدة لعيش الحياة التي يريدونها.

غالبًا ما يوصف التعافي النفسي بأنه عملية ليست دائمًا مباشرة وقد تشعر فى بعض الأوقات بصحة جيدة وأوقات تعود فيها الأعراض وإذا اكتشفت تقنيات وعلاجات تناسبك فمن المحتمل أن تشعر بمزيد من الثقة وتأثير أقل للأعراض.

الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه
الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه

ما الذي قد يساعد في التعافي النفسي؟
قد تساعد الأشياء المختلفة ولا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتعافي وتشير بعض الأبحاث إلى أن العوامل الرئيسية على طريق التعافي تشمل:

علاقات جيدة
عمل مرضي
تنمية ذاتية
البيئة المعيشية المناسبة
قد يساعدك تحديد الأهداف على التعافي وفكر في ما هو مهم بالنسبة لك سواء أكان ذلك تكوين صداقات جديدة أو اتباع نظام روتيني أو إيجاد عمل تطوعي. 

ضع في اعتبارك وضع أهداف ذكية. SMART محددة ومفيدة وتتمتع ببعض المميزات الأخرى مثل أنها:


قابلة للتحقيق

اسأل نفسك هل هدفك شيء يمكنك القيام به؟ لدي الوقت والطاقة للقيام بفصل أسبوعي
واقعية 

هل هدفك مناسب لك؟ لقد مارست الرياضة مرة واحدة في الأسبوع من قبل ، وأعلم أنه يمكنني القيام بذلك مرة أخرى


محدودة بوقت 

حدد وقت للاهداف التى ترغب فى تحقيقها أو تاريخًا معين للحفاظ على تركيزك وحماسك
لا تقسو على نفسك إذا لم تصل إلى هدفك وربما تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق ذلك ، أو ربما لا يناسبك الآن.

مهما كان ما هو مهم للتعافي ، تذكر أنك لست مضطرًا إلى اكتشاف الأمور بنفسك ويمكن للدعم المقدم من الآخرين سواء أكانوا من طبيبك أو أصدقائك أو أسرتك أو متخصصين مشاركين في رعايتك وأن يسهل التعافي.

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