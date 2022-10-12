عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خسر ١١٩ مليون في لمح البصر..مارك بقي عنده ٩ آلاف followers بس.. قصة عطل فيسبوك

عطل فني في فيسبوك
عطل فني في فيسبوك

أصابت حالة من الاستغراب رواد موقع التواصل الاجتماعي ‏الأشهر في العالم Facebook بعدما لاحظوا ‏انخفاض حاد في عدد المتابعين بدون أي سابق إنذار.

‏وكانت المفاجأة الكبرى في الحساب الخاص بمؤسس Facebook مارك ‏زوكربيرج، الذي خسر خسارة فادحة بسبب عيب تقني ‏حيث وصل عدد متابعيه لحوالي ٩٩٢٢ بدلا من ١١٩ مليون.

الحساب الشخصي لمؤسس فيسبوك

لم يقف العطل الفني عند هذا الحد عالميا فقط بل وصل الأمر إلى مستخدمي منصة الأشهر في العالم في مصر، ‏حيث ولاحظ عدد كبير من المدونين او البلوجرز ‏قلة متابعينهم لنفس الرقم.

‏وبحسب خبراء تقنين أفادوا أنه سبب العطل هو قيام منصة Facebook بفلترة و ‏وتحديث قواعد بيانات المستخدمين و الإستغناء تماما عن الحسابات الوهمية fake users، ‏الأمر الذي أثر بالسلب على بقية المستخدمين المنصة.

الحساب الشخصي لمؤسس فيسبوك

‏من ناحية أخرى لم ترد إدارة فيسبوك على ما حدث منذ الدقائق القليلة الماضية، ‏لتفسير ما حدث.

يذكر أن خدمة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية صنفت شركة ميتا، أمس، ومؤسسها ورئيسيها التنفيذي، مارك زوكربيرج، على قوائم الإرهاب، حيث يضع هذا القرار، شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستجرام في نفس قائمة الجماعات القومية اليمينية والمنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك طالبان وجماعات المعارضة الروسية.

جاء ذلك بعدما قررت شركات ميتا وتويتر وجوجل تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، وحظر روسيا من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح، وأيضا حظر عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو يوتيوب، كما عطلت جوجل عدد من خدمات وميزات تطبيق الخرائط  Google Maps في أوكرانيا وذلك في محاولة لمساعدة الأوكرانيين في تضليل الجيش الروسي وإرباك مساره.

وتلقت روسيا الضربة تلو الأخرى، في بداية الحرب إلى أن قامت هي الأخرى بترتيب خططها، وعملت على استراتيجية من التخلي عن كل هذه الشركات، وإطلاق خدمات جديدة لانتقام من شركات التكنولوجيا الغربية، الأمر الذي جعلها قامت بعدد من الإجراءات الانتقامية.

وشهدت شركة ميتا قبل هذا القرار عدة قرارات صعبة، بدأت بحجب تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب المملوكة لشركة ميتا، كما قررت السلطات الروسية فتح تحقيقًا جنائيًا بشأن القرار الذى اتخذته شركة ميتا من تغيير في سياسة المحتوى الخاص بتطبيقى فيسبوك وإنستجرام  الذى أدى إلى تخفيف قيود سياسة خطاب الكراهية ليتم السماح للمستخدمين بنشر محتوى مثل "الموت للجيش  وللغزاة الروس " .

ومن ناحيتها، قررت شركة ميتا Meta تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، كما حظرت عرض الإعلانات الروسية على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح، وذلك كرد فعل على غزو أوكرانيا، والذي تعتبره روسيا عملية عسكرية خاصة.

Facebook مارك زوكربيرج مصر فيسبوك عيب تقني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

موضوعات متعلقة

عرض الويك اند .. اشتري آيفون 12 جديد بـ 10800 جنيه

لو آيفونك تايه فى البيت أو ضاع منك.. إزاى تعرف مكانه

الغالي تمنه فيه.. تصنيع هاتف آيفون 14 أغلى من iphone 13 بـ 20%

لو موبايلك وقع فى المياه.. إزاي تصلحه فى البيت ؟

إزاي تعرف حالة بطارية اللابتوب.. في 3 خطوات فقط

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

كنوز نادرة تصل لـ28 مليون دولار.. أغلى 5 سيارات في العالم 2022|صور

ترشيحاتنا

تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ