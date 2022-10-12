خسر ١١٩ مليون في لمح البصر..مارك بقي عنده ٩ آلاف followers بس.. قصة عطل فيسبوك

أصابت حالة من الاستغراب رواد موقع التواصل الاجتماعي ‏الأشهر في العالم Facebook بعدما لاحظوا ‏انخفاض حاد في عدد المتابعين بدون أي سابق إنذار.

‏وكانت المفاجأة الكبرى في الحساب الخاص بمؤسس Facebook مارك ‏زوكربيرج، الذي خسر خسارة فادحة بسبب عيب تقني ‏حيث وصل عدد متابعيه لحوالي ٩٩٢٢ بدلا من ١١٩ مليون.

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الحساب الشخصي لمؤسس فيسبوك

لم يقف العطل الفني عند هذا الحد عالميا فقط بل وصل الأمر إلى مستخدمي منصة الأشهر في العالم في مصر، ‏حيث ولاحظ عدد كبير من المدونين او البلوجرز ‏قلة متابعينهم لنفس الرقم.

‏وبحسب خبراء تقنين أفادوا أنه سبب العطل هو قيام منصة Facebook بفلترة و ‏وتحديث قواعد بيانات المستخدمين و الإستغناء تماما عن الحسابات الوهمية fake users، ‏الأمر الذي أثر بالسلب على بقية المستخدمين المنصة.

الحساب الشخصي لمؤسس فيسبوك

‏من ناحية أخرى لم ترد إدارة فيسبوك على ما حدث منذ الدقائق القليلة الماضية، ‏لتفسير ما حدث.

يذكر أن خدمة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية صنفت شركة ميتا، أمس، ومؤسسها ورئيسيها التنفيذي، مارك زوكربيرج، على قوائم الإرهاب، حيث يضع هذا القرار، شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستجرام في نفس قائمة الجماعات القومية اليمينية والمنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك طالبان وجماعات المعارضة الروسية.

جاء ذلك بعدما قررت شركات ميتا وتويتر وجوجل تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، وحظر روسيا من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح، وأيضا حظر عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو يوتيوب، كما عطلت جوجل عدد من خدمات وميزات تطبيق الخرائط Google Maps في أوكرانيا وذلك في محاولة لمساعدة الأوكرانيين في تضليل الجيش الروسي وإرباك مساره.

وتلقت روسيا الضربة تلو الأخرى، في بداية الحرب إلى أن قامت هي الأخرى بترتيب خططها، وعملت على استراتيجية من التخلي عن كل هذه الشركات، وإطلاق خدمات جديدة لانتقام من شركات التكنولوجيا الغربية، الأمر الذي جعلها قامت بعدد من الإجراءات الانتقامية.

وشهدت شركة ميتا قبل هذا القرار عدة قرارات صعبة، بدأت بحجب تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب المملوكة لشركة ميتا، كما قررت السلطات الروسية فتح تحقيقًا جنائيًا بشأن القرار الذى اتخذته شركة ميتا من تغيير في سياسة المحتوى الخاص بتطبيقى فيسبوك وإنستجرام الذى أدى إلى تخفيف قيود سياسة خطاب الكراهية ليتم السماح للمستخدمين بنشر محتوى مثل "الموت للجيش وللغزاة الروس " .

ومن ناحيتها، قررت شركة ميتا Meta تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، كما حظرت عرض الإعلانات الروسية على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح، وذلك كرد فعل على غزو أوكرانيا، والذي تعتبره روسيا عملية عسكرية خاصة.