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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مستخدمو فيسبوك يفقدون متابعيهم.. حتى زوكربيرج نفسه.. ماذا يحدث؟

مستخدمو فيسبوك يفقدون
مستخدمو فيسبوك يفقدون متابعيهم.. حتى زوكربيرج نفسه.. ماذا يح

فوجئ عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook بفقدان آلاف المتابعين من حساباتهم الشخصية أو الصفحات الخاصة بهم، حيث عبر المستخدمون عن استيائهم الشديد مما حدث، كما تسائل الكثيرون منهم عن سبب الانخفاض الكبير الذي طالهم فجأة. 

 

وأعلن عدد كبير من مؤثري فيسبوك، والذين لديهم متابعين يبلغ عددهم عشرات الآلاف بانخفاض أعداد المتابعين ووصولها فجأة إلى حوالي 9 آلاف، وتكرر هذا الأمر مع عدد كبير من المؤثرين حيث أصبح العدد الإجمالي حاليا لمتابعيهم ما يقرب من 9 آلاف متاب فقط. 

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ويعد الأمر الأكثر غرابة، أنه بالدخول على صفحة مارك زوكربيرج نفسه، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، وجدنا أنه قد فقد أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي الرسمي على فيسبوك، وأصبح عدد متابعيه هو الآخر حوالي 9 آلاف متابع فقط. 

 

وتكرر الأمر لدى أعداد كبيرة من المستخدمين، حيث تسود حاليا حالة من التعجب والاستيائ معا لدى مؤثري فيسبوك الذين فقدوا متابعيهم، دون وجود أى أسباب واضحة، وحتى دون تفسير رسمي. 

 

وحتى هذه اللحظة لم يعلن فيسبوك ولا مارك زوكربيرج بشكل رسمي عما يحدث في فيسبوك، وعن الأسباب التي أدت إلى فقدان المستخدمين متابعيهم، أو السبب الذي جعل زوكربيرج نفسه يفقد كل هذا العدد مرة واحدة. 

 

جدير بالذكر أن خدمة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية صنفت شركة ميتا، أمس، ومؤسسها ورئيسيها التنفيذي، مارك زوكربيرج، على قوائم الإرهاب، حيث يضع هذا القرار، شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستجرام في نفس قائمة الجماعات القومية اليمينية والمنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك طالبان وجماعات المعارضة الروسية.

 

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