عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل طارق حامد.. مدحت شلبي يُعلق على صفقة الزمالك الجديدة

صدى البلد

علق الإعلامي مدحت شلبي، على ضم نادي الزمالك، للاعب عمرو السيسي، من صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس” : “كان هناك مران اليوم واللاعبين قاموا بتهنئة عمرو السيسي على انضمامه للزمالك”.

مرتضى منصور يرشح «فيريرا» رئيساً لنادي الزمالك.. ورد مثير من المدرب |فيديو

هيمشى من الزمالك في هذه الحالة.. ميدو يفجّر مفاجأة بشأن رحيل فيريرا

وتابع: “فيريرا قاله شد حيلك، ومن رأيي الشخصي أن عمرو السيسي مكسب كبير لنادي الزمالك حبث يعد طارق حامد الجديد”.

واختتم: “نادي الزمالك أعاد هيكلة خط الوسط بالتعاقد مع عمرو السيسي واكتمال شفاء دونجا سيصبح الفريق قوي في هذا المركز”.

الزمالك ضد بطل بوروندي

يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره فلامبو البوروندي بهدف للاشئ، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

" src="">
الزمالك عمرو السيسي مدحت شلبي طلائع الجيش دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

ترشيحاتنا

تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ