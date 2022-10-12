بديل طارق حامد.. مدحت شلبي يُعلق على صفقة الزمالك الجديدة

علق الإعلامي مدحت شلبي، على ضم نادي الزمالك، للاعب عمرو السيسي، من صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس” : “كان هناك مران اليوم واللاعبين قاموا بتهنئة عمرو السيسي على انضمامه للزمالك”.

وتابع: “فيريرا قاله شد حيلك، ومن رأيي الشخصي أن عمرو السيسي مكسب كبير لنادي الزمالك حبث يعد طارق حامد الجديد”.

واختتم: “نادي الزمالك أعاد هيكلة خط الوسط بالتعاقد مع عمرو السيسي واكتمال شفاء دونجا سيصبح الفريق قوي في هذا المركز”.

الزمالك ضد بطل بوروندي

يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره فلامبو البوروندي بهدف للاشئ، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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