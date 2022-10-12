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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزها تحديد الجهور المستهدف.. أهم خطوات التسويق الشبكي الناجح

التسويق الإلكتروني|
التسويق الإلكتروني| أرشيفية

قال أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التسويق الإلكتروني أصبح سوق ذو قمية كبيرة في جلب استثمار قوي بالعملة الصعبة، متابعًا أن التسويق الالكتروني يساهم في استمرارية الدخل والوصول للجمهور بسهولة.

 

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وأضاف "السخاوي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عند القيام بالتسويق الإلكتروني يجب اتباع عدد من الأمور على رأسها  اختيار آلية الوصول المناسبة وتحديد فئة الجمهور المستهدف واختيار المنصة المناسبة لمحتوى الإعلان.


وأوضح أن منصة فيسبوك تعتبر هي المنصة الرئيسية في مصر في مجال التسويق الإلكتروني.

وجدير بالذكر، أن التسويق الإلكتروني هو استخدام كل ما هو إلكتروني وتحديداً شبكة الإنترنت في العملية التسويقية لتحقيق النتائج المطلوبة، والنتائج المطلوبة هنا قد تكون: تعزيز العلامة التجارية، زيادة المبيعات، تحقيق أرباح مباشرة، الترويج لمنتج أو خدمة، الحصول على زوار للموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني.
 

التسويق الالكترونى العملة الصعبة فيسبوك

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