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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الظهور الأول لسلسة أوبو المرتقبة Oppo Reno 9.. صور

هاتف أوبو الرائد
هاتف أوبو الرائد Oppo Reno 8 Pro

تستمر التسريبات في الظهور حول سلسلة أوبو Oppo المرتقبة Reno 9، وكشفت أحدث التقارير عن معظم تفاصيل وتصميم تشكيلة الهواتف متوسطة الفئة التي من المتوقع الإعلان عنها في شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت لقطات مسربة جديدة لنموذج اختبار أوَّلي لأحد إصدارات Oppo Reno 9، والتي كشفت عن التصميم الذي ستأتي به هواتف أوبو القادمة.

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لقطات مسربة تكشف تصميم سلسلة أوبو Reno 9

وأظهرت الصور المسربة، أن هواتف Reno 9، ستتمتع بنفس تصميم جزيرة الكاميرا التقليدي، التي تقدمها تشكيلة أوبو السابقة رينو 8، كما تحتفظ الكاميرات نفسها بنفس المحاذاة.

كما يحتوي هاتف أوبو الذي يظهر باللقطات التجسسية، على ثقب في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، والذي جاء كميزة جديدة في متغيرات Reno 8 Pro.

لقطات تجسسية تكشف تصميم سلسة أوبو OPPO Reno 9

وتشير التقارير الجديدة إلى أن هاتف أوبو الرائد Oppo Reno 9 Pro + ، سيعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع  Dimensity 8000، وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني Sony IMX766.

ومن المتوقع ظهور هاتفي أوبو رينو 9 Pro + و Pro لأول مرة في الصين الشهر المقبل، ولكن من المحتمل إطلاق الإصدار الأساسي Reno 9 بعد فترة من إلإعلان عن الإصدارين المميزين بالتشكيلة.

لقطات تجسسية تكشف تصميم سلسة أوبو OPPO Reno 9

وذكرت التسريبات السابقة، أن سلسلة Oppo Reno 9 التي تعمل شركة أوبو على تطويرها حاليا، ستأتي ببطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي من المقرر أن تدعم معيار شحن موحد بقدرة 40 وات، وفقا لمعيار الشحن الجديد UFCS وهو معيار شحن موحد ستدعمه الهواتف الذكية الحديثة.

ووفقا للتسريبات السابقة، ستنطلق سلسلة OPPO Reno 9 مع إصدار جديد مميز باللون الأحمر، وهو يأتي للمرة الأولى في هواتف أوبو رينو، وتقول الشائعات أن هاتف OPPO Reno 9 سيعمل بواسطة وحدة معالجة مركزية من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، في حين أن طرازات Pro قد تعمل بمعالج ميدياتك الأحدث Dimensity 8000.

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