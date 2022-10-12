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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مع انطلاق موسم العمرة الجديد.. الحبس عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر

أداء مناسك العمرة
أداء مناسك العمرة

 موسم العمرة الجديد لعام 1444هجرية .. يترقب المصريون موعد انطلاق موسم العمرة لأداء مناسكها، يأتى ذلك بعد أن أعلنت  أعلنت غرفة شركات السياحة نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444 هجرية من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي ، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلي بالأراضي المقدسة.

 

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بشرى للمصريين بموسم العمرة الجديد

 

أعلن توفيق بن فوزان وزير الحج والعمرة ، أن حجز باقة العمرة للمصريين يبدأ من 4400 جنيه شاملة الإقامة، لكن المعتمر سيكون عليه فقط تكلفة تذاكر الذهاب والعودة من وإلى مكة. 

و قررت المملكة العربية السعودية في وقت سابق إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

 

 

فى سياق متصل، نصت المادة 4 من قانون إنشاء البوابة للعمرة، على أن: “ تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة ، و الجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم ”.

 

و تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 

 عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمرين

 

يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

 

 

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