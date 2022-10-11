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رئيس التحرير
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برلمان

الحرمان 5 سنوات وغرامة.. احذر مخالفة قواعد بوابة العمرة المصرية 2022

العمرة
العمرة

بوابة العمرة المصرية 2022.. انطلق موسم عمرة المولد النبوي، حيث يطير المعتمرون قاصدين بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وقد فتحت مصر منذ أيام الباب أمام الشركات السياحية لإطلاق رحلاتها إلى السعودية من خلال بوابة العمرة المصرية التي تم إنشاؤها بموجب قانون صادر عن مجلس النواب.

وقد وضعت السلطتان المصرية والسعودية قواعد منظمة للقيام برحلات العمرة، حيث فرضتا غرامات على مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالبلدين، سواء فيما يتعلق بـ بوابة العمرة المصرية 2022، والتي وضعت عقوبات صارمة على الشركات والمعتمرين غير المخالفين للقانون، كما وضعت السعودية غرامات وعقوبات قاسية كذلك على مخالفة قواعدها، خاصة فيما يتعلق بموعد العودة.

غرامات مالية لمخالفة مواعيد العودة

وبخلاف العقوبات التي تضعها بوابة العمرة المصرية 2022، فإن المملكة العربية السعودية تشدد على المعتمرين ضرورة التقيد بالموعد المحدد للعمرة، حتى لا يدخلن تحت طائلة المخالفين لنظام الإقامة، وحدد عقوبات وغرامات مالية تطبق على المتخلفين عن العودة، جاءت كالتالي:

- غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.
- السجن لمدة 6 أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.
- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولهم السعودية لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وحتى لا يتعرض المعتمر لتلك الغرامات المالية والعقوبات القاسية، فقد وضعت المملكة العربية السعوادية قواعد منها ضرورة مغادة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة، وقبل انتهاء التأشيرة.

غرامات على الشركات والأفراد

ووفقًا لنص قانون بوابة العمرة المصرية 2022 كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على3 مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:      

على جانب آخر، فقد وضعت بوابة العمرة المصرية 2022 مجموعة م نالعقوبات التي يتم تطبيقها كذلك على شركات تنفيذ رحلات العمرة، وكذلك المعتمرين من المخالفين لقانون إنشاء بوابة العمرة المصرية.

وينص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية 2022، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:      

حال تنفيذ رحلات العمرة خارج إطار الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، حيث  يلزم القانون بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بحيث تكون الغرامة كالتالي: لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه.

وتلزم بوابة العمرية المصرية 2022 الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

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