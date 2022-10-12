تسويق السياحة بالأقصر: احتفالية دار ستيفانو ريتشي ساهمت في زيادة الإقبال

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن عدد القنوات التليفزيونية المخصصة للموضة والتي نقلت عرض الأزياء في دار "ستيفانو ريتشي" كانت حوالي 145 قناة على مستوى العالم، وبالتالي فإن هذا الحدث تم نقله عالمياً فور بدء الاحتفالية.

وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "تن"، أن جميع قنوات التليفزيون الإيطالية نقلت هذه الاحتفالية أيضاً، مشيراً إلى أنه لأول مرة يحدث عرض أزياء مُصاحب لـ أوبرا على مستوى العالم وليست مصر فقط.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، أن احتفالية دار "ستيفانو ريتشي" ساهمت في زيادة الإقبال السياحي في مصر بصفة عامة وفي الأقصر بصفة خاصة، معقباً: "السياحة في مصر اتنقلت نقلة تانية بعد 25 نوفمبر 2011 .. عندما أشار الرئيس السيسي إلى إحياء طريق الكباش".

وأشار "عثمان" إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرار بأن تكون الأقصر عاصمة للأثار، ومتحف عالمي مفتوح، مما ساهم بشكل كبير في التدفق السياحي الثقافي في مصر من 28% إلى 30% ،بالإضافة إلى زيادة نسبة انفاق الشخص في اليوم.