من سيارته الفارهة.. تامر عاشور يشارك متابعيه فيديو وهو يغني

نشر الفنان تامر عاشور فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر تامر عاشور في الفيديو وهو يغني من سيارته الفارهة، مما نال اعجاب متابعيه.

أحدث أغاني تامر عاشور

وطرح الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي الناس” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “الحلوة دي تحلم وتقولي طلبها إيه.. راضي بكل اللي تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين.. الحلوة دي أول ما تقرب من بعيد.. بفرح وبتقلب يومي عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة.. الجمال بيزيد حلاوة.. هي دي اللي بضحكة منها قلبي تاه قدام عيونها وف ثواني راحلها.. ناسي كل حاجة مرت بيا.. حاسس إن روحي ردت فيا.. لما تبقى جنب مني كل يوم هفرح واغني دي السعادة كلها".

يذكر أن النجم تامر عاشور أطلق قبل أيام البوستر الرسمي لأحدث أغنياته “هي الناس”، التي يشارك بها في موسم الصيف الغنائي.