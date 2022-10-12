برشلونة يتعادل مع إنتر ميلان 3-3 ويصعب موقفه بـ دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة وإنتر ميلان، بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول عن طريق ديمبلي بعدما تلقى أسيست رائع من سيرجيو روبيرتو في الدقيقة 40.

ثم تعادل إنتر ميلان في الدقيقة نيكولا باريلا في الدقيقة 50، ثم أضاف فريق الانتر الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ثم تعادل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82، ثمتقدم الانتر مجدداً في الدقيقة 89 عن طريق جوزنز، ثم تعادل ليفاندوفيسكي مرة أخرى في الدقيقة 92.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه ، ماركوس ألونسو، إريك جارسيا وسيرجى روبرتو.

خط الوسط: بوسكيتس، جافى وبيدرى.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا وعثمان ديمبيلى.

بينما أعلن سيمون إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، باستونى، دى فريج ودومفريس.

خط الوسط: باريلا، دى ماركو، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني من المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج فريق برشلونة إلى الفوز بالمباراتين المتبقيتين مع تعرض فريق انتر ميلان لفقدان نقاط أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ من أجل التأهل للدورالقادم.