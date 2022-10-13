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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيع كرسي أثري من الصين بـ 320 مليون جنيه.. لن تصدق تاريخه العريق

بيع كرسي أثري في
بيع كرسي أثري في الصين

تم بيع كرسي قابل للطي من الصين يقدر عمره مئات الأعوام، بمبلغ ضخم 16 مليون دولار، أي ما يعادل 320 مليون جنيه مصري، في أحدث مزاد لدار “سوذبيز” بهونج كونج الضينية.

ووفقا لموقع “اي ار تي نيوز” عقد المزاد في نهاية الأسبوع الماضي بالصين، وتمت عملية البيع بمبلغ أكثر من 10 أضعاف تقدير البيع المسبق المنخفض للكرسي البالغ 1.2 مليون دولار.

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وعن القطعة الأثرية الصينية، هو كرسي بذراعين قابل للطي على شكل حدوة حصان من أواخر عهد أسرة مينج (1368-1644)، نالت إعجاب أكثر من 60 عرضًا في 15 دقيقة خلال الجزء الأول من بيع دار المزادات لأشياء من مجموعة رجل الأعمال الراحل في هونج كونج “جوزيف هوتونج”.

بيع كرسي أثري في الصين

و في النهاية ، انتهى الأمر بالكرسي في يد جامع خاص مجهول الهوية من آسيا جعله الفوز بالمزاد ثالث أعلى سعر يُدفع مقابل كرسي في مزاد.

قال هنري هوارد سنيد، رئيس مجلس إدارة الفنون الآسيوية في دار سوذبيز، في بيان: "كانت مشاهدة بيع كرسي بذراعين قابل للطي على شكل حدوة حصان نادر بشكل استثنائي ، من أبرز الأحداث المهنية". 

ووصف عملية البيع بأنها "نتيجة مذهلة ولكنها مستحقة عن جدارة"، من المعروف أن الكراسي الأثرية نادرة للغاية بسبب هشاشتها، لكن هذا الكرسي من بين قطع الأثاث الأكثر قيمة من عصر مينج.

وتم ترميمها من قبل النجارين الصينيين في القرن الثاني عشر وغالبًا ما كانت مخصصة لزيارة كبار الشخصيات .

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