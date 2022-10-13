عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر سعد: لو هناك مصري بالخارج ولديه إقامة سارية يستطيع استيراد سيارة

أرشيفية
أرشيفية

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن لو هناك مواطن مصري متواجد بالخارج ولديه إقامة سارية في هذه الدولة يستطيع استيراد سيارة من الخارج، مشيرا إلى أن ليس هناك حدود قصوي لأي سيارة.

txt

نائبة التنسيقية : إعفاء المصريين بالخارج من رسوم استيراد السيارات يشعرهم بالانتماء

txt

الوزراء : مشروع القانون يسمح باستيراد السيارات المستعملة بـ شرط | فيديو

واضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن يتم احتساب قيمة الأموال التي يجب المواطن أن يدفعها إذا استورد سيارة له ويتم تحويل هذا المبلغ لوزارة المالية بعملة الدولار وسيتم حفظ هذه الأموال كوديعة ويتم استرجعها مرة أخرى بعد ٥ سنوات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع القانون يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.

الجمارك مجلس الوزراء المصريين بالخارج السيارات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ترشيحاتنا

بـ مسيرت إيرانية.. قصف جوي يستهدف العاصمة الأوكرانية

حرب التصريحات.. بوتين: ما يقوض الأمن في آسيا هو الوجود الأمريكي

تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-10-2022

مائل للبرودة فى أول الليل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ