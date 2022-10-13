نادر سعد: لو هناك مصري بالخارج ولديه إقامة سارية يستطيع استيراد سيارة

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن لو هناك مواطن مصري متواجد بالخارج ولديه إقامة سارية في هذه الدولة يستطيع استيراد سيارة من الخارج، مشيرا إلى أن ليس هناك حدود قصوي لأي سيارة.

واضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن يتم احتساب قيمة الأموال التي يجب المواطن أن يدفعها إذا استورد سيارة له ويتم تحويل هذا المبلغ لوزارة المالية بعملة الدولار وسيتم حفظ هذه الأموال كوديعة ويتم استرجعها مرة أخرى بعد ٥ سنوات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع القانون يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.