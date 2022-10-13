أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات مستوردة فاخرة في السوق المصري.. أستون مارتن DBX 707.. مواصفات وأسعار أسرع SUV في العالم | صور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

حصلت سيارة لكزس UX 300e الكهربائية الجديدة بالكامل على نطاقًا معززًا، وتحسينات على الهيكل والشاسيه، وترقية لنظام المعلومات والترفيه كجزء من عملية تحديث شاملة للسيارة "فيس ليفت".

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات في مصر خاصة في فئة السيدان الشهيرة، وتمكنت من احتلال مكانة خاصة في قلوب المصريين على مدى عقود طويلة، ويعود الفضل في ذلك لاعتماديتها وكفاءتها الكبيرة.

قررت الحكومة المصرية إعفاء السيارات المستوردة بواسطة المصريين المقيمين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة، ويأتي ذلك استجابة لمطالب أبنائنا من المغتربين المصريين.

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي مختلف إصدارات السيارات، وتتماشي تلك الطرازات مع أذواق المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالإضافة إلي المميزات التي تمتلكها هذه السيارات، واهمها انخفاض استهلاكها للوقود ورخص ثمنها مقارنة بالمميزات التي تمتلكها السيارة ومن هذه الأنواع السيارة جيلي باندينو موديل 2014.

شهدت أسعار سيارة أودي Q7 موديل 2022 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري تصل الى 350,000 ألف جنيه، وتقدم السيارة بـ 3 فئات، وتعتبر واحدة من أفخم سيارات الكروس أوفر الرياضية.

يضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات شركة نيسان لصناعة السيارات، حيث تمتلك هذه السيارات العديد من المميزات والتجهيزات التي جعلتها ذات مكانة وأهمية لدي المصريين، ومن تلك الطرازات سيارة نيسان جوك موديل 2022، وتنتمي إلي فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة.

يضم السوق المصري باقة مميزة ومتنوعة من الموتوسيكلات بأسعار مناسبة، ويعتبر السوق المصري أحد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بسبب ضمه العديد من الماركات العالمية والطرازات المختلفة.

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من أنواع السيارات المختلفة، التي تناسب جميع المواطنين واحتياجاتهم ، ومن ضمن هذه الطرازات سيارة جيلي امجيراند EC 7 موديل 2015 التي لاقت قبولا من قبل المصريين بسبب رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

تتصدر السيارة الرياضية الفارهة أستون مارتن DBX 707 قائمة أسرع وأقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" في العالم، متفوقة على لامبورجيني اوروس وبنتلي بنتايجا، وذلك بفضل محركها الخارق وتجهيزاتها الفاخرة.