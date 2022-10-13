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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن تألق محمد صلاح: الذهب لا يمكن أن يتحول لحديد

صدى البلد

علق فرج عامر ، على تألق نجم منتخب مصر محمد صلاح في مباراة ليفربول ورينجرز و تسجيله الهاتريك الأسرع في تاريخ  دوري أبطال أوروبا . 

وكتب فرج عامر “ المعدن الثمين لا يصدأ والذهب لايمكن ان يتحول الى حديد ، هذا هو محمد صلاح يتألق من جديد ويسجل أسرع هاتريك في تاريخ  دوري الأبطال  ”. 

 

و سجل محمد صلاح هاتريك في مباراة فريقه  ليفربول أمام رينجرز الإسكتلندي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 68، ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75، وهدف خامس وثان له في الدقيقة 80، قبل أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 81.

افتتح أرفيلد التسجيل لـ رينجرز في الدقيقة 17 بتسديدة من على حدود منطقة جزاء ليفربول.

وتمكن روبيرتو فيرمينو من معادلة النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية المُنفذة من قبل تسيمكاس من الجهة اليسرى.

فرج عامر ليفربول محمد صلاح دوري ابطال أوروبا دوري الابطال

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