أخبار السوشيال: تطورات جديدة فى غرامة كهربا للزمالك ووكيله يطالب برفع الإيقاف.. ومجدى عبد الغنى يعلق على ما فعله صلاح

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك
نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.
خلصنا فيك كل الكلام..مجدى عبد الغنى يعلق على تألق صلاح وتسجيله هاتريك
علق الكابتن مجدى عبد الغنى ، لاعب منتخب مصر السابق ، على إحراز النجم المصري محمد صلاح هاتريك في مباراة ليفربول ورينجرز.
هانى رمزى يداعب جمهوره بصورة له مع عائلته وهو طفل | شاهد
داعب الفنان هانى رمزى ، متابعيه بصورتين له نشرهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
يسرا اللوزي تشارك متابعيها بصور من رحلتها للفيوم
شاركت الفنانة يسرا اللوزي ، متابعيها بصور من رحلتها للفيوم ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.