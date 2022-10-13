أخبار السوشيال: تطورات جديدة فى غرامة كهربا للزمالك ووكيله يطالب برفع الإيقاف.. ومجدى عبد الغنى يعلق على ما فعله صلاح

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

علق الكابتن مجدى عبد الغنى ، لاعب منتخب مصر السابق ، على إحراز النجم المصري محمد صلاح هاتريك في مباراة ليفربول ورينجرز.

داعب الفنان هانى رمزى ، متابعيه بصورتين له نشرهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

شاركت الفنانة يسرا اللوزي ، متابعيها بصور من رحلتها للفيوم ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.