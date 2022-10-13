السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “ وكيل كهربا القضائي ارسل للفيفا ما يفيد بالحجز علي حساب نادي الزمالك لصالح الاستاذ ممدوح عباس ، وشهادة من البنك تفيد بوجود مبلغ الغرامة في الحساب .

وتابع " و طلب السماح لكهربا برفع الايقاف والسماح لكهربا باللعب لحين رفع الحجز علي الحساب وبالتالي يستطيع كهربا سداد الغرامة لنادي الزمالك ”.

ويذكر ان أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لن يدفع غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لصالح نادي الزمالك فريقه السابق.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كهربا هو من سيسدد غرامته بنفسه".

وأضاف أمير هشام: "من المتوقع أن يسدد كهربا غرامته بعد مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، وبعدها سيكون متاح للفريق بأول مباراة في الدوري المصري الممتاز".