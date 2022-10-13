شبانة: بيرسي تاو قد يتحول إلى وحش في السوبر أمام الزمالك.. فيديو



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مران اليوم شهد تألق كبير جدا لبيرسي تاو لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، تحدثت مع سيد معوض من قبل وأكد لي أن ييرسي تاو لاعب جيد لكنه لم بكن جاهز على المستوى البدني في الموسم الماضي، وعلمت أن كولر وضع له برنامج بدني خاص.

كولر وبيرسي تاو..

وأضاف شبانة، كولر قد يفضل عدم الدفع ببيرسي تاو في مباراة الاتحاد المنستيري لكن قد نرى "وحش" في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم ٢٨ أكتوبر.



وأتم شبانة، سافيو على اليسار وبيرسي تاو على اليمين، الأهلي سيقدم موسما قويا بالعام المقبل.