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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الخطيب أموره الصحية مستقرة وسفره فرنسا لإجراء التحاليل.. فيديو

صدى البلد

 

طمأن الإعلامي محمد شبانة، الجماهير المصرية على حالة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد سفره لفرنسا لاستكمال رحلته العلاجية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،  الخطيب أموره الصحية  مستقرة جدا وهو في فرنسا ويجري التحاليل.

وواصل،  البعض بيقول أن الخطيب عند انحصار الأهلي في مأزق، يدعي المرض، وهذا أمر غير مقبول، المرض مفهوش هزار.

رحلة مرض الخطيب.. 

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وأكمل شبانة، أتحدث الان عن هذا الامر لأنني مررت بتجربة المرض وأجريت عملية وتألمت، محدش يتمنى أنه يكون مريض.


وأتم شبانة، في النهاية.. الخطيب ليس في حاجة لإدعاء المرض، يمكنه الحصول على إجازة، وهو حر في هذا الأمر، لكن هذا الكلام والادعائات لا يجب أن تكون من الأساس.

 

الخطيب الأهلى النادي الأهلي محمود الخطيب نادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي

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