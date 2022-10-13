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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلصنا فيك كل الكلام..مجدى عبد الغنى يعلق على تألق صلاح وتسجيله هاتريك

صدى البلد

علق الكابتن مجدى عبد الغنى ، لاعب منتخب مصر السابق ، على  إحراز النجم المصري محمد صلاح هاتريك في مباراة ليفربول ورينجرز.

 

وكتب مجدى عبد الغنى “ خلصنا فيك كل الكلام يا صلاح والله.. ربنا يحميك يا ابني ”. 

 

فاز فريق ليفربول على رينجرز الاسكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

و سجل النجم المصرى محمد صلاح هاتريك في مباراة فريقه  ليفربول أمام رينجرز الإسكتلندي بعد حلوله بديلا.

 

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 68، ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75، وهدف خامس وثان له في الدقيقة 80، قبل أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 81، وهو أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

مصر منتخب مصر محمد صلاح ليفربول دوري ابطال أوروبا مجدي عبد الغني

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